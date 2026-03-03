İran’ın Riyad Hedeflerine Saldırısı Cristiano Ronaldo’yu Harekete Geçirdi

Cumartesi günü gerçekleşen ABD ve İsrail saldırılarına yanıt olarak İran’ın Riyad’daki hedeflere düzenlediği saldırılar, Körfez bölgesinde gerilimi artırdı. Bu gelişmeler sonrası, ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırıları, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun da harekete geçmesine sebep oldu.

İRAN’DAN SONRA RONALDO’DAN KAÇIŞ

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu olayların ardından özel uçağıyla Riyad’dan Madrid’e doğru yola çıktı. Uçuş verilerine göre, Ronaldo’nun Bombardier Global Express tipi jeti, geçtiğimiz gece Riyad’dan havalanarak Mısır ve Akdeniz üzerinden geçerek İspanya’ya ulaştı.

TAKİP VERİLERİ AÇIKLANDI

Ronaldo, eğer maçlar ertelenmeseydi, çarşamba günü AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Al-Wasl takımı ile Dubai’de mücadele edecekti. Geçtiğimiz süre zarfında kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilmesinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerle ilgili olarak 41 yaşındaki futbolcu, “Defalarca söylediğim gibi ben Suudi Arabistan’a aitim. Çok mutluyum.” ifadelerini kullanmıştı.