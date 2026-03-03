Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Uğurcan Çakır Açıklamalarında Bulundu

galatasaray-baskani-dursun-ozbek-ugurcan-cakir-aciklamalarinda-bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Özbek, Uğurcan Çakır’a dair övgü dolu ifadelerde bulundu. Özbek, “Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan’ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım” diye konuştu.

İYİ Kİ ALMIŞIZ

Özbek, HT Spor’a verdiği mülakatta, “O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır’dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım, ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray’ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz” ifadeleriyle dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN ÜÇÜNCÜ OYUNCU OLDU

Uğurcan Çakır, transferinin ardından Türkiye’de en yüksek bonservis bedeliyle satılan üçüncü oyuncu olma unvanını kazandı. Galatasaray, Fransız oyuncu Sacha Boey’u ve Fenerbahçe de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu 30’ar milyon euro bonservis bedeliyle kadrodan çıkararak Türkiye’de bonservis rekoru kırdı. Uğurcan, 27,5 milyon euroluk transfer ücretiyle bu iki oyuncunun ardından en yüksek bedelle satılan futbolcu konumuna yükseldi.

