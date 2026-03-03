İran Savaşı Dördüncü Güne Girdi: Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

ABD ve İsrail’in başlattığı İran Savaşı dördüncü gününe girdi. Bu süreçte İran’da 700’den fazla kişi, İsrail’de ise en az 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, İran’a yönelik saldırılarda ölen ABD askerlerinin sayısı da 6’ya ulaştı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Ev Sahibi Türkiye – Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu’daki istikrarsızlığın giderek derinleştiğini ifade etti.

TEHLİKELERDEN UZAK DURMA ÇABASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz.” şeklinde vurguladı. Ayrıca, çatışmaların müzakere yoluyla çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Erdoğan, “Bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor” ifadesiyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a yönelik hava harekâtının eklendiğini anlatan Erdoğan, “Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi.” dedi. Türkiye’nin barış ve istikrar odaklı çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

KONUT DAĞILIMI AÇIKLANDI

Kura süreci 29 Aralık 2025’te başlayacak ve iller bazında belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleri açıklanacak. Proje kapsamında Ankara’da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şu şekildedir: “Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780, Sincan Temelli’de 4 bin, Polatlı’da 1500, Beypazarı’nda 750, Çubuk ve Elmadağ’da 500’er, Kahramankazan’da 300, Nallıhan’da 200, Nallıhan Çayırhan’da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere’de 200’er, Güdül’de 142, Bala’da 110, Evren’de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam’da ise 150’şer konut.”

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027’de yapılması planlanıyor. Kampanya çerçevesinde konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşuyor.

İRAN’A YAPILAN SALDIRILAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırıya geçti. İran, bunun yerine İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflerine saldırılarla karşılık verdi. Ayrıca, ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin öldüğü belirtildi. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

LÜBNAN’A YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail ordusunun 2 Mart Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Lübnan’dan füze atıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ülkenin kuzeyinde sirenler devreye girdi. İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlatmış ve başkent Beyrut’u hedef alarak havadan ve denizden yoğun saldırılar gerçekleştirmiştir.

CİNAYETE KINAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başlangıcında İstanbul Çekmeköy’de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’e Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı aktardı. Erdoğan, “Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize rahmet diliyorum.” dedi. Ayrıca, şiddetin hiçbir gerekçesi olamayacağını vurgulayarak, gereken adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları hedefleniyor. Proje, şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlandı; 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru ise İstanbul, Ankara ve İzmir’den gerçekleşti.