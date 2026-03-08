Meclis’te Haftaya İki Kritik Bilgilendirme Yapılacak

Meclis’te YENİ HAFTADA BİLGİ VERİLECEK

Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan, yeni hafta itibarıyla İran’a dair milletvekillerine bilgi aktaracak. Genel Kurul, 10 Mart Salı günü haftalık çalışmalarına başlayacak. İki bakan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına, Orta Doğu’daki artan gerilimlere ve Türkiye’nin bu konudaki tutumuna dair detaylar paylaşacak. Bakanların yapacağı sunumlar 30’ar dakika sürecekken, siyasi parti gruplarının konuşmaları 20 dakika olacak. Ayrıca, grubu bulunmayan iki milletvekili de 5’er dakika süreyle söz alacak.

MİLLİ PARKLAR KANUNU GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Genel Kurulda ayrıca, Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlardaki değişiklikler görüşülecek. İlk 21 maddesi kabul edilen teklife göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu yerlerde döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Cumhurbaşkanı, bu işletmelere ayrılan sermaye miktarını beş katına kadar artırmaya yetkili olacak. Milli Parklar Kanunu çerçevesinde korunan alanlarda koruma hizmetlerinin yürütülmesi, orman muhafaza memurları ve doğa koruma memurları tarafından sağlanacak. Ayrıca, kanun kapsamında el konulan yapı ve tesislerin hemen yıkılacağı veya değerlendirileceği vurgulanıyor. Milli parklarda ekosisteme zarar verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca, giriş ücretini ödemeden girenlere 4 katı idari para cezası uygulanacak.

YASAKLI AVLANMA CEZALARI ARTIYOR

Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasak olduğu alanlarda avlanan şahıslara uygulanan idari para cezası 200 liradan 10 bin liraya çıkarılacak. Yaban hayatı koruma sahaları gibi özel alanlarda avlananlara ise 350 liradan 15 bin liraya kadar ceza kesilecek. Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması ve yasakların takibi Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlükleri tarafından yürütülecek. Genel Kurulda ayrıca Türkiye ile Libya arasında güvenlik iş birliğine dair mutabakat muhtırasının onaylanması için kanun teklifi ele alınacak.

KOMİSYONLARDA ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu hakkında bir dizi değişiklik önerisini değerlendirecek. Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca oluşturulacak karma komisyon, gündemindeki konuları ele alacak.

PARTİ GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Salı ve Çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekilleri ile bir araya gelecek.