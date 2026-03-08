İsrail: Hamaney’in Halefine Açık Hedefimiz Var

İSRAİL LÜBNAN’A SALDIRILAR DÜZENLEDİ

İsrail’in gece saatlerinde Lübnan’ın güney bölgelerine ve başkentine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Beyrut’taki saldırılardan sonra meydana gelen yıkım, bölgedeki gerginliği artırıyor.

İSRAİL’DEN HALİFE UYARISI

İsrail ordusu, İran’da ABD ve İsrail’in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney’in yerine geçecek herhangi bir dini liderin hedef alındığını açıkladı. “Hamaney’in yerine bir halef atamaya çalışan herkesin ve halef olacak herhangi birinin peşine düşülecek” denildi.

İRAN UZMANLAR MECLİSİ’NDEN AÇIKLAMA

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakeri, Hamaney’in halefinin belirlenmesi konusunda büyük bir mutabakat sağlandığını, ancak sürece dair bazı engellerin bulunduğunu belirtti.

BAHREYN’DE HASAR MEYDANA GELDİ

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran’ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıda bir deniz suyu arıtma tesisinin hasar gördüğünü duyurdu. Bahreyn Elektrik ve Su İdaresi ise saldırının su temini ve şebeke kapasitesinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını açıkladı.

MİSİLLEMELER ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, komşularla iyi ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini ve ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerin bu ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğini vurguladı. Pezeşkiyan, “Düşman komşularımızla aramızda ayrılık yaratmak istiyor” ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN DOKUZUNCU GÜNÜ

Savaşın dokuzuncu gününde, ABD Başkanı Donald Trump’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ulaşmak için İran’a özel kuvvetleri göndermeyi düşündüğü iddia edildi. Trump, “Savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürt grupların oraya girmesini istemediğime karar verdim” dedi. Saldırılar sırasında, Beyrut’un banliyölerinde yeni hava saldırılarının olduğu da bildirildi. İran, Körfez bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik füze saldırılarına devam ederken, Bahreyn’de de hava saldırı sirenleri çalmaya başladı.