Trenlerde Ek Seferlerle Kapasite Artışı Sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle artacak yolcu talebini karşılamak için trenlerde 8 bin 898 kişilik kapasite artıracaklarını açıkladı. Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili dönemlerinde intercity ulaşım ihtiyacının önemli ölçüde yükseldiğini ifade etti. Bu talebe yanıt vermek için yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat ile bölgesel trenlerde yolcu kapasitelerinin arttırıldığını belirten Uraloğlu, hem yüksek hızlı hem de konvansiyonel hatlarda gerekli planlamaların tamamlandığını vurguladı.

EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Uraloğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle Ankara-İstanbul-Ankara güzergahındaki YHT hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek seferlerin düzenleneceğine dikkat çekti. “Bayramda 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine TCDD Taşımacılık AŞ’nin işlettiği YHT konforu ile ulaşacak,” sözleriyle bayram dönemindeki seferlere dikkati çekti. Ankara-İstanbul hattında toplamda 6 ek YHT seferi düzenleyeceklerini ifade eden Uraloğlu, bu seferlerin Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan ise 17.45’te hareket edeceğini aktardı.

KAPASİTE ARTIŞI AÇIKLANDI

Uraloğlu, ek sefer ve vagon uygulamalarının yoğunlukla başa çıkmada kritik bir öneme sahip olduğuna değinerek, “Ramazan Bayramı’nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız,” dedi. İzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine ek vagon ilavesi yapılacağını kaydeden Uraloğlu, “19 Mart-23 Mart tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ekleyerek 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız,” şeklinde bilgi verdi. Uraloğlu, demir yolunun, güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım yöntemlerinden biri olduğunu belirtti ve “Demir yollarında tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşmaları için gerekli tüm planlamaları yaptık,” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.