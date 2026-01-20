DSİ Baraj Projelerine 16,9 Milyar Lira Yatırım Planlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 2025 yılına kadar baraj inşaatları için planlarını netleştirdi. 2026 Yılı Yatırım Programı’nda elde edilen verilere göre, tarım alanındaki yatırımlar arasında en büyük payı 111,3 milyar lira ile sulama projeleri alıyor. Sulama yatırımları kapsamında iletim hatları, sulama, yenileme, ıslah ve taşkın koruma projeleri ile birlikte baraj projeleri de önemli bir yer tutuyor.

BARAJ PROJELERİNE 16,9 MİLYAR LİRA YATIRIM

DSİ, 59 baraj projesi için toplamda 16 milyar 932 milyon 177 bin lira yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım sıralamasında ilk sırayı 3 milyar 225 milyon 750 bin lira ile Diyarbakır’da inşa edilecek Silvan Barajı alıyor. Bu projeyi 2 milyar 600 milyon lira ile Hatay’daki Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) Projesi takip ederken, 1 milyar 500 milyon lira ile Balıkesir Reşitköy Barajı ve Burhaniye-Gömeç Sulaması Projesi izliyor. Mersin’deki Sorgun Barajı ve Sulaması Projesi’nin yatırım tutarı 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenmişken, Edirne’deki Aşağı İpsala (Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü) Projesi’ne 1 milyar 100 milyon lira ayrılmış durumda. Ayrıca, Hatay’dan Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Sulaması Projesi için 900 milyon lira, Adıyaman’daki Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması) Projesi’ne 750 milyon lira, Bayburt’taki Kırklartepe Barajı ve Sulaması Projesi’ne 550 milyon lira, Erzurum’da Pasinler (Söylemez Barajı ve Sulaması) ile Iğdır’daki Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) projelerine ise her biri için 500 milyon lira yatırım planlanıyor.

TAŞINAN YERLEŞİM YERLERİNE 1,4 MİLYAR LİRA YATIRIM

Baraj inşaatları nedeniyle taşınacak olan yerleşim alanlarına yönelik de projeler belirlenmiş durumda. Bu amaca yönelik toplam 1 milyar 413 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor. Artvin’de, Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı Projesi kapsamındaki yeniden yerleşim çalışmaları için kamu binaları ve sosyal yapıların inşası için 2’şer milyon lira tutarında projeler planlanıyor. Mersin-Alaköprü Barajı için tarımsal yerleşim çalışmaları çerçevesinde 700 milyon lira ayrılmıştır. Fiziksel yerleşim için Kahramanmaraş Geben Barajı Projesi’ne 38 milyon lira, Kars Kağızman Barajı Projesi’ne 93 milyon lira, Adıyaman Gömükan Barajı Projesi’ne 250 milyon lira, Çankırı Kızlaryolu Barajı Projesi’ne 329 milyon lira ve Sivas Karakuz Barajı Projesi’ne 1 milyon lira yatırım hedeflenmektedir.

BARAJ REHABİLİTASYONUNA 30 MİLYON LİRA AYRILDI

Barajların rehabilitasyonu amacıyla ise 30 milyon lira yatırım yapılması bekleniyor. Taşkın ve kuraklık yönetim projeleri için Türkiye genelinde toplamda 250 milyon lira yatırım hedefleniyor. Taşkın erken uyarı sistemlerine 17 milyon 750 bin lira, kuraklık yönetimine ise 19 milyon lira yatırım yapılması planlanmış durumda.

2026 YILI YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA ÖDENEK TAHSİS EDİLEN İLK 10 BARAJ PROJESİ

Proje Adı – Yatırım Tutarı (TL)

Silvan Barajı – 3 milyar 225 milyon 750 bin TL

Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) – 2 milyar 600 milyon TL

Reşitköy Barajı ve Burhaniye-Gömeç Sulaması – 1 milyar 500 milyon TL

Sorgun Barajı ve Sulaması – 1 milyar 200 milyon TL

Aşağı İpsala (Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü) – 1 milyar 100 milyon TL

Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Sulaması – 900 milyon TL

Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması) – 750 milyon TL

Kırklartepe Barajı ve Sulaması – 550 milyon TL

Pasinler (Söylemez Barajı ve Sulaması) – 500 milyon TL

Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) – 500 milyon TL