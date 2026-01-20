İsrail’in UNRWA Merkezine Yıkım Faaliyetleri Başladı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki ihlallerine devam ediyor. İsrail Arazi İdaresi, polis korumasında merkeze gelerek tahliye işlemlerine ve yapılarının yıkımına başladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de, Birleşmiş Milletler’e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) merkezindeki yapıların yıkımına destek vermek için bölgeye ulaştı.

UNRWA KUDÜS’TEN TAHLİYE EDİLDİ

Ben-Gvir, bu günü “tarihi bir gün” olarak nitelendirirken UNRWA’nın inşa ettiği tüm yapıların Kudüs’ten çıkarıldığını belirtti. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King ise AA’ya verdiği demeçte, merkezdeki yıkım işleminin Ekim 2024’te alınan meclis kararının bir uygulaması olduğunu savundu.

BM’NİN ELEŞTİRİLERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

King, İsrail’in eylemlerine karşı BM’den gelen eleştirileri dikkate almadığını ifade ederek, “BM’nin İran’da son 2 haftadır yaşananlar hakkında açıklama yapmadığını, sadece İsrail’e karşı üçüncü bir yorumda bulunduğunu” öne sürdü.

İSRAİL, KOMPLEXE EL KOYDU

İsrail Arazi İdaresi, yaptığı açıklamada, UNRWA kompleksine el konulduğunu bildirerek arazinin “kamuya hizmet açısından” değerlendirileceğini iddia etti.

HAMAS İLE İLİŞKİ SUÇLAMALARI TARTIŞILIYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı, arazinin İsrail’e ait olduğunu savunarak UNRWA’nın Hamas ile ilişkileri olduğuna dair suçlamalarını tekrarladı. İsrail Meclisi, Ekim 2024’te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiaları gerekçesiyle Ajans’ın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs’teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu.

UNRWA’NIN YASAKLANMASI SÜRECİ

İsrail yönetimi, UNRWA’nın yasaklanması kararını 30 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe koyarak, BM çalışanlarının Doğu Kudüs’ü terk etmesine neden oldu. UNRWA’nın faaliyetlerinin son bulması, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin yaşamını olumsuz bir şekilde etkiledi.