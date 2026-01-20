Ömer Çelik’ten Sınırda Bayrağa Yönelik Saldırıya Tepki

omer-celik-ten-sinirda-bayraga-yonelik-saldiriya-tepki

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK’TEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin sert bir yanıt verdi. Çelik, bu eylemin sorumlularının bedelini ödeyeceğini belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞANLI BAYRAĞIMIZA YAPILAN SALDIRIYI LAYENETLİYORUZ

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz,” ifadesini kullandı. Özellikle Suriye tarafındaki terör örgütü SDG destekçileri tarafından gerçekleştirilen bu alçak eyleme karşı en net ve güçlü tepkinin verileceğine dikkat çekti. Çelik, “Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir,” diye ekledi.

