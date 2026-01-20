Torreira Galatasaray’dan Ayrılmayı Düşünmüyor

torreira-galatasaray-dan-ayrilmayi-dusunmuyor

Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Lucas Torreira, basın toplantısında soruları yanıtlarken geleceğiyle ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi. Uruguaylı futbolcu, odak noktasının sadece Galatasaray olduğunu vurguladı.

MENAJERİNDEN KAYNAKLANAN AÇIKLAMALAR

Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncunun moral eksikliği yaşadığını ve evine yakın bir yere gitmek istediğini ifade etmişti. Ancak Torreira, Galatasaray’da mutlu olduğunu belirterek bu açıklamalara yanıt verdi.

TORREIRA: GALATASARAY’A BÜYÜK SEVGİYLE BAĞLIYIM

Sarı-kırmızılı takımın mevcut durumuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Torreira, Galatasaray’dan ayrılması durumunda bunu kendisinin duyuracağını dile getirdi. “Aşığım bu takıma” ifadesi, bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

KONSANTRASYON PROBLEMLERİ

Son dönemde yaşadığı ailevi sağlık sorunları nedeniyle takıma fazla konsantre olamadığını belirten Torreira, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Futboldan çok daha önemli bir şeyin ailesi olduğunu vurguladı.

Halen Galatasaray’da kalmaya devam edeceğini ve bu konudaki belirsizliklerin kendisini etkilemeyeceğini belirten Torreira, “Benim önceliğim her zaman ailem olacak” diyerek ailevi meselelerin futbolun önüne geçtiğini ifade etti.

