DSİ Baraj Projelerine 16,9 Milyar Lira Yatırım Yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 2025 yılı için baraj inşaatı hedeflerini belirledi. DSİ’nin 2026 Yılı Yatırım Programı’ndaki veriler, tarım yatırımlarında önceliğin 111,3 milyar lira ile sulama projelerine verildiğini gösteriyor. Bu yatırımlar çerçevesinde, iletim hatları, sulama, sulama yenileme, ıslah ve taşkın koruma projeleri, baraj inşaatları ve baraj rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek.

BARAJ PROJELERİNE YAPILACAK YATIRIM

DSİ, 59 baraj projesi için toplamda 16 milyar 932 milyon 177 bin lira yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım sıralamasında en önde 3 milyar 225 milyon 750 bin lira ile Diyarbakır’daki Silvan Barajı bulunuyor. Bu projeyi 2 milyar 600 milyon lira ile Hatay Amik-Afrin Projesi, 1 milyar 500 milyon lira ile Balıkesir Reşitköy Barajı ve Burhaniye-Gömeç Sulaması Projesi izliyor. Mersin Sorgun Barajı’na 1 milyar 200 milyon lira, Edirne Aşağı İpsala Projesi’ne 1 milyar 100 milyon lira, Hatay’daki Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Projesi’ne 900 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor.

TAŞINAN YERLEŞİMLERE YAPILACAK YATIRIM

Baraj inşaatları nedeniyle yerinden edilen yerleşim alanlarına yönelik projelere de yatırımlar planlandı. Bu kapsamda 1 milyar 413 milyon lira kaynak ayrılması hedefleniyor. Artvin’deki Yusufeli Barajı Projesi için, yeni yerleşim alanları ve kamu binalarının inşaatına 2 milyon liralık projeler öngörülüyor. Mersin-Alaköprü Barajı için tarımsal iskan çalışmaları kapsamında 700 milyon lira yatırım sağlanacak. Ayrıca, çeşitli baraj projeleri için de toplamda önemli meblağlar tahsis edilecek.

BARAJ REHABİLİTASYONUNA YATIRIM

Barajların rehabilitasyonu için de 30 milyon lira yatırım planlanıyor. Bunun yanı sıra, taşkın ve kuraklık yönetimi projeleri için Türkiye genelinde 250 milyon lira kaynak ayrılacağı belirtiliyor. Taşkın erken uyarı sistemlerine 17 milyon 750 bin lira, kuraklık yönetiminde ise 19 milyon lira ödenek tahsis edilmesi hedefleniyor.

YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLK 10 PROJE

Proje Adı – Yatırım Tutarı (TL)

Silvan Barajı – 3 milyar 225 milyon 750 bin TL

Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) – 2 milyar 600 milyon TL

Reşitköy Barajı ve Burhaniye-Gömeç Sulaması – 1 milyar 500 milyon TL

Sorgun Barajı ve Sulaması – 1 milyar 200 milyon TL

Aşağı İpsala (Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü) – 1 milyar 100 milyon TL

Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Sulaması – 900 milyon TL

Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması) – 750 milyon TL

Kırklartepe Barajı ve Sulaması – 550 milyon TL

Pasinler (Söylemez Barajı ve Sulaması) – 500 milyon TL

Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) – 500 milyon TL