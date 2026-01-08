DSİ’den Su Krizi Açıklaması: Sorumluluk ABB’ye Ait

Bakım gerekçesiyle Ankara’da birçok ilçeye aylardır su verilmediği bildiriliyor. Kentte yaşanan su krizinin artan tepkilerine yanıt olarak ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 sayfalık bir yazılı açıklama yapıldı.

DEVLET SU İŞLERİ HEDEF GÖSTERİLDİ

Açıklamada, nüfus artışı ve göç nedeniyle Ankara’nın günlük su ihtiyacının arttığına değinilerek, ASKİ’nin gerekli suyu sağlama yetkisinin bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) hedef alındığı açıklamada, belediyenin tüm kaynaklarını seferber ettiği vurgulandı.

DSİ’DEN ASKİ’NİN İDDİALARINA AÇIKLAMA: SORUMLULUK ABB’DE

DSİ, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin su sağlama yetkisinin kendilerinde olduğuna yönelik iddialara yanıt olarak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi ‘R’ bendi çerçevesinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin sağlanmasının büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında olduğu belirtildi. İddiaların aksine içme suyunun taşınması ile ilgili tüm sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu ifade edildi. “Depo ve içme suyu şebekelerini yapmak, kayıp-kaçağı azaltmak yalnızca belediyelerin sorumluluğundadır” denildi.

DSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SU PROBLEMİ ÇALIŞMALARI

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin talebi doğrultusunda DSİ tarafından Ankara’daki su sorununu çözmek amacıyla yapılan çalışmalara da yer verildi. Belediyenin talebi çerçevesinde imzalanan protokol ile DSİ, Çamlıdere Barajı’ndan gelen ana iletim hattında yenileme çalışmalarına 28 Mayıs 2025’te başladığını ve bu çalışmaların 2026 yılına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

ANKARA’NIN İÇME SUYU BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

Açıklamada, Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Çamlıdere Barajı, Kurtboğazı sistemi, Çubuk II Barajı ve Kesikköprü Barajı’nın mevcut durumda 7 Ocak tarihi itibarıyla doluluk oranının yalnızca yüzde 4,7 olduğu, geçen yıl aynı tarihte ise bu oranın yüzde 22,7 olduğu ifade edildi. Ayrıca, barajların toplam aktif hacminin 69 milyon metreküp olduğu belirtildi. “Ankara ilinin sadece barajlar dikkate alındığında 237 günlük suyu mevcuttur” denildi. Ancak bu suyun kullanıma sunulabilmesi için ASKİ tarafından pompa sistemlerinin kurulması gerektiği kaydedildi.

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI TALEP EDİLDİ

Açıklamada, 6 Ekim 2025 tarihli toplantıda ASKİ’nin ilave içme suyu ihtiyacı için Kesikköprü Barajı’ndan 230 milyon metreküp su tahsisi talep ettiği belirtildi. Bu talep doğrultusunda Kızılırmak Havzası’ndaki su miktarı göz önünde bulundurularak 100 milyon metreküp içme suyu tahsisinin uygun görüldüğü kaydedildi. Ayrıca, Koyunbaba Barajı’ndan günlük 100 bin metreküp içme suyu sağlanabileceği konusunda ASKİ’nin bilgilendirildiği vurgulandı.

Son olarak, DSİ tarafından belirlenen alternatif su kaynaklarının ASKİ Genel Müdürlüğü’ne sunulduğu ve gelecekte su ihtiyacının daha sağlıklı bir şekilde karşılanacağını belirten DSİ, konuya ilişkin açıklamasına ayrıca “Ankara 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak” başlıklı haberin doğruluğunu teyit etti.