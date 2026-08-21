Duane Davis, Tupac Cinayetinin Gecesini Anlattı

Duane Davis’in 1996’daki Tupac Shakur cinayetini organize ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, sanığın 2008’de polise verdiği kaydı jüriye izletti. Savunma avukatı açılış konuşmasında müvekkilinin kamuoyuna yaptığı açıklamaların “saçmalık” olduğunu söylese de, kayıttaki ifadelerle Davis’in 2019’da yayımlanan “Compton Street Legend” adlı anı kitabının büyük ölçüde örtüştüğü görüldü. Davis, perşembe günkü duruşmanın büyük bölümünde 2008’de kolluk kuvvetlerine verdiği röportajı dinledi.

KAYITTAKİ İFADE KİTAPLA ÖRTÜŞÜYOR

Uyuşturucu suçlamalarıyla ilgili bir proffer anlaşması kapsamında yapılan saatlerce süren görüşmede Davis ile avukatı ve müfettişler arasında zaman zaman samimi diyaloglar yaşandı. Eski South Side Compton Crip üyesi Davis, gücünün ve etkisinin zirve noktalarını anlattı. Kayıtta dönemin Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Greg Kading, Davis’e “Bugün söyleyeceğin hiçbir şey aleyhine kullanılmayacak” dedi. Ancak savcılık, Davis’in kitap yazıp hikayesini kamuoyuyla paylaşmasının anlaşmayı geçersiz kıldığını savundu ve hakim kaydın jüriye izletilmesine karar verdi.

OLAY GECESİNİN AYRINTILARI

Davis kayıtta, olay gecesini şöyle anlattı: Yeğeni Orlando Anderson ile Death Row Records’a bağlı kişiler arasında MGM Grand’da çıkan kavganın ardından Davis ve ekibi, Suge Knight’ın Las Vegas’taki kulübü Club 662’ye gitti. Hedeflerini bulamayınca kısa süre sonra oradan ayrıldılar. Bir içki dükkanından alışverişin ardından araçla ilerlerken sokaktan “Tupac! Tupac! Tupac!” diye bağıran hayranlar duyduğunu ve rapçinin bir arabanın camından sarkarak el salladığını gördüğünü söyledi.

Jüri, saatlerce süren kaydın ardından çatışma hikayesinin anlatıldığı bölümde dikkatle ekrana baktı. Davis, aracın U dönüşü yaparak Shakur ve Knight’ın bulunduğu otomobilin yanına gittiğini anlattı. Davis’in aktardığına göre aracı Terrence Brown kullanıyordu; Davis ön koltukta, Deandre Smith sol arka koltukta, “Baby Lane” olarak bilinen Anderson ise sağ arka koltukta oturuyordu.

Sürücü, Shakur’un aracının yolcu tarafına yanaştı. Davis müfettişlere “Araç benim tarafımda olsaydı ben ateş ederdim” dedi. Araba diğer tarafta olduğu için silahı arka koltuktaki Smith’e verdiğini anlattı. Davis, çatışma sırasında Knight’ın kendisine baktığını söyledi; müfettişin “neden?” sorusuna “Ben de bilmiyorum” yanıtını verdi. Davis, Knight’ı 7-8 yaşlarından beri tanıdığını ve kurşun başının arkasına isabet ettiği için Knight’ın öldüğünü sandığını anlattı. Shakur’un, Knight kaçarken arka koltuğa atlamaya çalıştığını belirtti ve yaklaşık altı kurşun sıkıldığını tahmin ettiğini söyledi.

Kayıt oynatılırken, Davis’in rapçiyi taşıyan ambulansı gördüğünü anlattığı sırada Shakur’un kız kardeşinin sol elini ağzına götürdüğü, bir aile dostunun da kolunu omzuna attığı görüldü.

Davis, kaçışın ardından grubun arabayı yakındaki Carriage House’a bıraktığını ve silahı bir lastiğin üzerinde terk ettiğini, ertesi gün geri dönüp silahı aldıklarını anlattı. Müfettişler silahı arabayla birlikte bırakmanın mantıksız olduğunu söyleyince Davis kayıtta “Gerçeği mi istiyorsun yoksa sana bir yalan mı söylememi istiyorsun? … Tamam, arabanın üstünde bir silah bıraktık” diye karşılık verdi.

Shakur’a saldırma planını anlattıktan sonra “Bu hikayeyi kimseye anlatmadım” diyen Davis’e bir polis memuru “İçini dökmek iyi hissettiriyor değil mi?” diye sordu. Çarşamba günü mahkemede tanıklık yapan dedektif Daryn Dupree de “Oprah şöyle diyecek: Bay Davis, bunu gerçekten takdir ediyoruz” diye şaka yaptı. Bir başka memur da “Sonra da ‘Kitabımı okuyun’ diyecek” diye ekledi.

KİTAP İLE KAYIT ARASINDAKİ İKİ FARK

Kayıttaki ifade ile Davis’in kitabı arasında iki önemli fark bulunuyor: Silahın arka koltuğa nasıl gittiği ve ateşi kimin başlattığı. Davis kitabında, ekibiyle içki dükkanına gittiklerinde silahı alıp “arka koltuğa fırlattığını” yazdı. Davis’in aktardığına göre araç rakiplerinin yanına yanaştığında Knight ile göz göze geldi ve “Tupac ani bir hareketle koltuğunun altına uzanmaya başladı”.

“Pac bir silah çıkardı ve kıvılcım o anda başladı. Arka koltuktaki adamlarımdan biri Glock’u kaptı ve ateşe karşılık verdi” ifadeleri kitapta yer alıyor. Polis kaydında ise Davis silahı Deandre Smith’e verdiğini ve Anderson’ın “camı indirip ateş ettiğini” söyledi. Davis, polise Shakur’un ateş edip etmediğini ya da silahının olup olmadığını belirtmedi.

DİDDY'YE 1 MİLYON DOLARLIK İDDİA

Kayıt, yalnızca çatışma gecesinin ayrıntılarını değil, South Side Crips’in iç dinamiklerini ve Death Row Records ile bağlantılı çeteleri de ortaya koydu. Davis, Sean “Diddy” Combs’un Shakur ve Knight’ı öldürmesi için kendisine 1 milyon dolar teklif ettiğini öne sürdü.

Dava cuma sabahı devam edecek ve savcılığın 2009 tarihli bir kaydı daha oynatması bekleniyor.