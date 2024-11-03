“Dubai Çikolatası Fiyatları Uçuşa Geçti”

SOSYAL MEDYADA POPÜLERLER ARASINDA

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sayesinde büyük bir ilgi gören ve son dönemde en çok tüketilen ürünlerden biri haline gelen Dubai çikolatası, yerli gıda ürünlerinin talep zincirini altüst ediyor. Çikolatanın hazırlanmasında kullanılan Antep fıstığı ve tahine olan ilginin artması, bu ürünlerin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Eylül ayından bu yana fiyatları yükselen Antep fıstığı “yeşil altın” olarak adlandırılmaya başlandı. Diğer yandan fıstık ezmesi ise ciddi bir talep artışı nedeniyle kara borsaya düşmüş durumda. Uzmanlar, yerel üreticilere ve piyasaya olumsuz etkileri olabilecek bu durumun sektörde yaratacağı sıkıntılara dikkat çekiyor. Sosyal medyada viral olan Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu Dubai çikolatası, marketlerden butik işletmelere, cafe ve pastanelere kadar birçok yerde yer bulmayı başarıyor.

FİYAT ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Ağustos ayında tarlada kilosu 150 TL olan Antep fıstığı, market raflarında 3 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. İşlenmiş ürünlerde ise fiyat artışları daha da fazla. Piyasa analistleri, sadece son iki ayda yüzde 70’e varan fiyat artışlarını kaydederek, artan talebi öngören bazı stokçuların piyasayı kilitlediğini ifade ediyor. Çok sayıda firma, yeşil Antep fıstığını ve ezmesini stoklayarak fiyatları yükseltiyor ve ürünlerin temin edilmesini zorlaştırıyor. Gıda tedarik zincirindeki bu dengesizlik, başta yerel üreticiler olmak üzere tüketiciler açısından ciddi kaygılar doğuruyor. Birçok pastane ve tatlı üreticisi, fiyatların artması nedeniyle Antep fıstığını kullanamaz hale geliyor. Uzmanlar, bu eğilimin devam etmesi halinde sadece yerel üreticilerin değil, ülkenin gıda sektörü genelinde olumsuz etkilerin kaçınılmaz olacağını belirtiyor.

Sarıyer’deki bir pastane sahibi, “Dubai çikolatası modası başladığından beri, Antep fıstığını temin etmekte zorlanıyoruz. Müşterilerimiz kaliteli ürün bekliyor ancak biz maliyetlerin altından kalkamaz hale geldik” diyerek bu durumu özetliyor. Fıstık ezmesi üreten bir firma ise, stokçular nedeniyle fiyatların artacağını öngörerek, piyasada daha az ürün sunulduğunu ifade ediyor. Dubai çikolatasının antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir butik çikolata mağazasına ait. 9 yıldır Dubai’de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirmeye karar verdi. Hamouda, bir röportajında, Dubai çikolatasını yaparken baklavadan esinlendiğini dile getirmişti.