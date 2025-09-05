Düden Şelalesi’nde Kadın Cesedi Bulundu

ANTALYA’DA ACI OLAY YAŞANDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen üzücü bir olay, bölgede yaşayanları derinden etkiledi. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki Düden Şelalesi’nin falezlerine yakın bir bölgede, bazı vatandaşlar çitlerin yanında bir kadın çantası ve uç noktada bir çift kadın terliği gördü. Bu durumu, bölgede devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İlk olarak çantadan Emine Akan adına düzenlenmiş bir belgenin çıkması üzerine, ekipler telefonla şahsa ulaşmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca arama çalışmaları başladı. İtfaiye ve polis ekipleri, karadan kayalık alanda detaylı bir araştırma yapmaya başladı. Ayrıca, AFAD ekipleri, termal ve gece görüş özellikli drone kullanarak havadan, deniz polisi ise botlarla deniz yüzeyinde arama gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren bu çabalar sonucunda bölgede herhangi bir iz bulunamadı.

ŞAHSIN CENAZESİ BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı bot ve dalgıçlar, olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 15 kilometre mesafede, Sıçan Adası açıklarında bir kadın cesedi buldu. Cesedin, önceki gün düştüğü tespit edilen Emine Akan’a ait olduğu doğrulandı. Elde edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.