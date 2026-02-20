Düğün Altınları Gümrükte Tespit Edildi: Genç Hakkında İşlem Başlatıldı

Almanya’da evlilik hazırlığı içinde olan bir genç, Türkiye’den getirdiği yaklaşık 20 bin euro değerindeki düğün altınlarını gümrüğe beyan etmeyince hukuki sorunlarla karşılaştı. Düsseldorf Havalimanı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında tespit edilen ziynet eşyalarına el konulmuş olup, yolcu hakkında adli süreç başlatıldığı öğrenildi.

ŞANLIURFA’DAN ALMANYA’YA

Almanya’da ikamet eden ve düğün hazırlığı yapan gencin, Şanlıurfa’dan satın aldığı yüksek değerli altınlarla ülkeye giriş yapmak istediği bildirildi. Valizine yerleştirdiği altınlarla Düsseldorf Havalimanı’ndaki gümrük kontrol noktası üzerinden geçmeye çalışan yolcu, rutin denetimler sırasında durduruldu.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Gümrük görevlileri tarafından yapılan incelemede, beyan edilmeden ülkeye sokulmaya çalışılan ziynet eşyaları belirlendi. Yetkililer, yasal sınırları aşan ve gümrüğe bildirilmeden getirilen altınlara el koyarken, yolcu hakkında gümrük vergisi ve idari işlemler başlatıldı. Konunun yargıya taşındığı ve hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.