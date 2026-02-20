Düğün Altınları Gümrükte Tespit Edildi: Genç Hakkında İşlem Başlatıldı

dugun-altinlari-gumrukte-tespit-edildi-genc-hakkinda-islem-baslatildi

Almanya’da evlilik hazırlığı içinde olan bir genç, Türkiye’den getirdiği yaklaşık 20 bin euro değerindeki düğün altınlarını gümrüğe beyan etmeyince hukuki sorunlarla karşılaştı. Düsseldorf Havalimanı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında tespit edilen ziynet eşyalarına el konulmuş olup, yolcu hakkında adli süreç başlatıldığı öğrenildi.

ŞANLIURFA’DAN ALMANYA’YA

Almanya’da ikamet eden ve düğün hazırlığı yapan gencin, Şanlıurfa’dan satın aldığı yüksek değerli altınlarla ülkeye giriş yapmak istediği bildirildi. Valizine yerleştirdiği altınlarla Düsseldorf Havalimanı’ndaki gümrük kontrol noktası üzerinden geçmeye çalışan yolcu, rutin denetimler sırasında durduruldu.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Gümrük görevlileri tarafından yapılan incelemede, beyan edilmeden ülkeye sokulmaya çalışılan ziynet eşyaları belirlendi. Yetkililer, yasal sınırları aşan ve gümrüğe bildirilmeden getirilen altınlara el koyarken, yolcu hakkında gümrük vergisi ve idari işlemler başlatıldı. Konunun yargıya taşındığı ve hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’nin Ortadoğu’daki Askeri Yığınağı Hızla Artıyor

ABD Başkanı Trump, İran ile bir anlaşma için 15 günlük süre verirken, Washington'un Ortadoğu'daki askeri varlığı artıyor. Bu güç, kapsamlı hava harekatlarını destekleyebilecek düzeyde.
Gündem

Enerjisa Enerji, Tahvil İhracında Tarihi Başarıya İmza Attı

Enerjisa Enerji, 10 milyar TL değerinde 7 yıl vadeli tahvil ihracı yaparak sektörde öne çıktı ve gelecekteki hedeflerini destekleyen önemli bir adım attı.
Gündem

Koçören Mahallesi’nde İki Kardeş Trajik Şekilde Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da inşaat alanında oyun oynayan Suriyeli iki kardeş, üzerlerine düşen demir profil nedeniyle hayatını kaybetti. Olay, büyük üzüntü yarattı.
Gündem

Ukrayna’da Suikast Plana Doğru Büyük Darbe

Ukrayna'nın güvenlik güçleri, Rusya'nın bağlantılı olduğu bir suikast şebekesini ortaya çıkardı. Yapılan operasyonda on şüpheli yakalandı; hedeflerinde önemli yetkililer yer alıyordu.
Gündem

Radon Ölçümleri Depremlerle İlişkilendirildi

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nin araştırmasına göre, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'daki su kaynaklarında radon gazı anormallikleri bulundu; bu değişimlerin deprem sinyali olabileceği öne sürüldü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.