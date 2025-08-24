Düğün, Aşiret Geleneklerine Uyuldu

Gündem

DÜĞÜN TÖRENİ BÜYÜK COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Kars’ın Digor Aşireti’ne mensup olan Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir, Gebze’de yapılan bir kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen düğünle evlendi. Düğün törenine katılan 5 binden fazla misafir, sevgililerinin mutluluğuna ortak oldu. Metrelerce uzanan halay zincirinin ardından, aşiret geleneklerine uygun bir şekilde takı masası kuruldu.

Düğün sırasında takılan para ve altınlar, “toy babaları” adı verilen 15 kişiden fazla aile büyüğünün bulunduğu masada sayıldı. Aşiret liderleri, milletvekilleri, STK ve dernek başkanları ile iş insanlarının katılımıyla unutulmaz bir organizasyon gerçekleştirildi. Düğünde, iş ve sosyal çevreden birçok kişi bir araya gelerek, aileyi yalnız bırakmadı.

Kabine Yine Ahlat’ta Toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü, yarın Bitlis'te törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geleneksel olarak Ahlat'ta bir araya gelecek.
Düğün Salonları Denetim Altında

Gelir İdaresi, lüks düğün organizatörleri ve salonlarına yönelik denetim yaparak 3,6 milyar lira tutarında kayıt dışı gelir belirledi.

