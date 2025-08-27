Düğün’de Yenge Vurdu, Damat Öldü

DÜĞÜNDE SİLAHLA KAZA

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde düğünlerde yaşanan kurşun kazaları bir kez daha can aldı. Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin alma sırasında açılan rastgele ateş bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmeden, bir diğer düğünde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde benzer bir trajedi yaşandı.

KAZA SONRASI AĞIR YARALANMA

Şebinkarahisar ilçe merkezinde dün gece gerçekleştirilen düğün merasiminde Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca hayatlarını birleştirdi. Düğün kutlaması köyde devam ederken, damadın yengesi F.K. havaya ateş açmak amacıyla silaha sarıldı. Ancak kazayla Ali Karaca’yı (23) göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından yenge F.K. gözaltına alındı ve konu ile ilgili inceleme devam ediyor.