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Dün Gece Türkiye’de Deprem Oldu Mu?

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DEPREM PANİKİ VE GÜNDEM

Ülke genelinde zaman zaman meydana gelen depremler, halkta paniğe yol açabiliyor. Özellikle yoğun bir şekilde hissedilen sarsıntılardan sonra, “Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu?” sorusu internet üzerinde sıkça araştırılıyor. 2 Kasım tarihindeki anlık durum merak konusuyken, Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı veriler ile birlikte, deprem büyüklükleri ve yerleri netleşiyor. Yine de, 2 Kasım akşamı İstanbul ve Ankara’da herhangi bir deprem bilgisi yer almazken, İzmir’deki durum tutulan kayıtlarda dikkat çekiyor.

IYİLEŞME VE BİLGİLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre, 2 Kasım 2024 tarihine ait deprem listesine göz atıldığında, İzmir’deki Torbalı ve Selçuk ilçelerinde küçük çaplı depremler olduğu görülüyor. Genel veriler ise şu şekilde sıralanıyor:

– Saat: 07:30:35 – Yer: Turunclu-Erzin (Hatay) – Büyüklük: 1.8
– Saat: 07:26:44 – Yer: Kumkuyucak-Saruhanlı (Manisa) – Büyüklük: 1.8
– Saat: 07:11:19 – Yer: Kocadag-Havran (Balıkesir) – Büyüklük: 3.5
– Saat: 07:06:50 – Yer: Sunnetkoy-Elbistan (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 1.5
– Saat: 06:51:25 – Yer: Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 1.6
– Saat: 05:58:21 – Yer: Pekmezci-Akhisar (Manisa) – Büyüklük: 2.3
– Saat: 05:09:32 – Yer: Pekmezci-Akhisar (Manisa) – Büyüklük: 1.5
– Saat: 05:00:14 – Yer: Komurcu-Akhisar (Manisa) – Büyüklük: 1.5
– Saat: 04:56:58 – Yer: Güneybayırı-Osmangazi (Bursa) – Büyüklük: 1.6
– Saat: 04:37:44 – Yer: Alımpınar-Çiçekdağı (Kırşehir) – Büyüklük: 1.6
– Saat: 04:27:50 – Yer: Fındıkköy-Doğanşehir (Malatya) – Büyüklük: 1.8
– Saat: 04:27:08 – Yer: Arpacıkaraçay-Sulusaray (Tokat) – Büyüklük: 1.6
– Saat: 04:19:19 – Yer: Arpacıkaraçay-Sulusaray (Tokat) – Büyüklük: 1.1
– Saat: 04:17:47 – Yer: Arpacıkaraçay-Sulusaray (Tokat) – Büyüklük: 1.1
– Saat: 04:15:40 – Yer: Arpacıkaraçay-Sulusaray (Tokat) – Büyüklük: 1.2
– Saat: 04:11:28 – Yer: Arpacıkaraçay-Sulusaray (Tokat) – Büyüklük: 1.6
– Saat: 03:50:29 – Yer: Çavuşlu-Doğanşehir (Malatya) – Büyüklük: 1.8
– Saat: 03:31:39 – Yer: Yeniköy-Torbalı (İzmir) – Büyüklük: 1.4
– Saat: 03:15:00 – Yer: Gökçealan-Selçuk (İzmir) – Büyüklük: 1.4
– Saat: 03:09:49 – Yer: Karabucak-Kozan (Adana) – Büyüklük: 1.3
– Saat: 02:30:22 – Yer: Kozlu (Bolu) – Büyüklük: 2.1
– Saat: 02:22:02 – Yer: Minnetli-Kozan (Adana) – Büyüklük: 2.8
– Saat: 00:39:25 – Yer: Cevizdere (Elazığ) – Büyüklük: 1.2
– Saat: 00:24:39 – Yer: Önsen (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 1.0

Bu veriler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde küçük de olsa sarsıntılar yaşandığını gösteriyor.

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