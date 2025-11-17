Dünya Bankasından İstanbul’a 554 Milyon Euro Destek

DÜNYA BANKASI İSTANBUL’A 554,4 MİLYON EURO FİNANSMAN SAĞLIYOR

Dünya Bankası, İstanbul genelinde acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, afetlere dayanıklı ve enerji verimli kamu binalarının inşa edilmesi amacıyla 554,4 milyon euroluk finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Türkiye, yurt dışından uygun koşullu dış finansman temin etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’un afet ve iklim dirençliliğini artırma hedefiyle geliştirilen İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi, 8 Ağustos tarihinde Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmıştı. Proje kapsamında sağlanacak finansmana ilişkin anlaşma bugün imzalandı ve bu proje İstanbul Valiliği’nin İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülecek.

AFETLERLE MÜCADELEYE 1,9 MİLYAR DOLAR DESTEĞİ

Bu gelişme ile birlikte, Türkiye’nin bu yıl uluslararası kuruluşlardan sağladığı uygun koşullu dış finansman toplamda 14,7 milyar dolara ulaştı. Dünya Bankası finansmanı da dahil olmak üzere, İstanbul’un afetlere karşı dirençliliğinin artırılması için sağlanan dış finansman miktarı 1,9 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin yeniden inşası için sağlanan finansmanın toplamı ise yaklaşık 7,5 milyar dolara çıktı.

GÜÇLÜ ORTAKLIĞIMIZ SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun süredir devam eden işbirliğinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Bakan Şimşek, “Dünya Bankası ile işbirliğimiz çerçevesinde, afet risklerinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu güçlü ortaklık önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülecektir. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız doğrultusunda, Orta Vadeli Program çerçevesinde İstanbul’un depreme hazırlık süreci, afet yönetimi kapasitesi ve kentsel dirençliliğin artırılmasına yönelik kamu yatırımlarına desteğimiz güçlü şekilde devam edecektir.” şeklinde açıklamada bulundu.