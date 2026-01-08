Dünya Gündemini Sarsan Kıyamet Uçağı Washington’a İndi

ABD BAŞKANI TRUMP’IN KIYAMET UÇAĞI WASHINGTON’A İNDİ

ABD ve Rus donanmaları arasındaki tanker operasyonunun ardından, Başkan Donald Trump’ın ‘kıyamet uçağı’ Washington’a iniş yaptı. Küresel gerginlik yükselirken, ABD gerekli önlemleri aldı. 3. Dünya Savaşı gibi büyük bir kriz ihtimaline karşı, Trump ve diğer üst düzey yetkililerin korunmasını sağlayacak hava aracı, Nebraska eyaletindeki Omaha’dan havalandı ve başkentin Camp Springs bölgesine iniş gerçekleştirdi. Uzmanlar, Trump’ın her duruma hazırlıklı olabileceğini ifade ediyor.

ABD HÜKÜMETİNİN SAVUNMA FONU: KIYAMET UÇAĞI

Kıyamet uçağı, Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer savaş durumlarında hükümeti korumak üzere özel olarak tasarlandı. Boeing E-4B Nightwatch adlı stratejik emir-komuta uçağı, kritik kriz anlarında üst düzey yetkililerin komuta merkezi olarak kullanabileceği bir araçtır. Bu tür uçaklar, ülke genelinde düzenli olarak görev değişimi yapıyor. Uçağın son uçuşunun, ABD’nin Rus korumasında bulunan bir petrol tankerine müdahalesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor. ABD ablukasından kaçmış olan, ancak Rus korumasında yer alan Marinera adlı gemiye yapılan bu müdahale, Kremlin’de şiddetli bir tepkiye yol açtı.

RUSYA TEPKİ GÖSTERİYOR

Rusya, bu operasyonun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında diğer ülkelerin yetki alanındaki gemilere karşı kuvvet kullanma hakkına aykırı olduğunu öne sürüyor. Kremlin danışmanı Andrei Fedorov, bu konuda sert bir uyarıda bulundu. Fedorov, “Böyle bir hamle, Rusya’ya yönelik bir saldırı olarak algılanacak. Bu durum, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde bir kriz yaratabilir” sözlerini dile getirdi. Fedorov ayrıca, Rus denizaltılarının tankere refakat etmek üzere bölgeye hızla yöneldiğini de belirtti. “Rus denizaltıları Amerikan kuvvetlerine ateş açmayacak, ancak teknik zorluklar nedeniyle hafif bir çarpışma yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

TESADÜF OLAMAZ

Uzmanlar, bu açıklamalar ve uçağın hareketliliğinin rastlantı olamayacağının altını çiziyor. E-4B Nightwatch uçağı, ana üssü Nebraska olmasına rağmen, servis veya görev amaçlı olarak sıkça farklı eyaletlere konuşlandırılıyor. Salı günü Omaha’dan havalanan uçak, yaklaşık üç saat süren bir uçuşun ardından başkente ulaştı. Ulusal komuta merkezi olarak tasarlanmış olan bu uçak, her senaryoda komuta sürekliliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Stratejik nükleer rolü dışında, geçmişte de iç operasyonlarda aktif olarak görev aldığı bilinmektedir; örneğin, 1995 yılında Opal Kasırgası sırasında FEMA personeline destek vermiştir.