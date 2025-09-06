Dünya Ünlü Kaleci Onana Trabzonspor’da

Gündem

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor ile Manchester United, Andre Onana’nın transferi üzerine anlaşmaya vardı. Kamerunlu kaleci, sözleşme görüşmelerini kabul etti. Uğurcan Çakır’ın ayrılmasıyla kaleci arayışlarına yönelen Trabzonspor, bu transfere oldukça yaklaşmış durumda.

KİRALIK TRANSFER OLACAK

Yeni iddialara göre, Trabzonspor, Andre Onana’nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından Yağız Sabuncuoğlu, kulüplerin mutabakatının ardından Onana’nın Trabzonspor’a transfer olmayı kabul ettiğini duyurdu.

T10F SedaN Geliyor, TOGG Tanıttı

TOGG, Türkiye'nin yerli otomobil markası, sedan T10F modelinin tanıtım tarihini duyurdu. Ayrıntılar için gelişmeleri takip edin.
Altın Yatırımı İçin Dikkatli Olun!

Büyük finans kuruluşları, 2025'te ons altın fiyatının 3.700-3.800 dolar arasında olmasını bekliyor. 2026'da ise bu rakamın 4.000 dolara yükselebileceği öngörülüyor.

