Dünya Ünlü Kaleci Onana Trabzonspor’da

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor ile Manchester United, Andre Onana’nın transferi üzerine anlaşmaya vardı. Kamerunlu kaleci, sözleşme görüşmelerini kabul etti. Uğurcan Çakır’ın ayrılmasıyla kaleci arayışlarına yönelen Trabzonspor, bu transfere oldukça yaklaşmış durumda.

KİRALIK TRANSFER OLACAK

Yeni iddialara göre, Trabzonspor, Andre Onana’nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından Yağız Sabuncuoğlu, kulüplerin mutabakatının ardından Onana’nın Trabzonspor’a transfer olmayı kabul ettiğini duyurdu.