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Ekonomi

Dünyada Tek Ülke Kredi Notunu Yükseltti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X platformu üzerinden bir açıklama yaptı ve Türkiye’nin kredi notunun yükseltildiğini duyurdu. Bakan Şimşek, “SveP kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

KREDİ NOTU ARTIŞI NEDENLERİ

Bakan Şimşek, kredi notundaki artışın nedenlerine değinerek, “Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu” dedi. Ayrıca, program çerçevesinde sağlanan bu olumlu gelişmelerin, ülke risk primini düşürmesi ile birlikte dış borçlanma maliyetlerinde önemli bir iyileşme sağladığını belirtti.

OLUMLU GELİŞMELER SÜRECEK

Bakan Şimşek, “Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor” diyerek, gelecekte daha iyi ekonomik göstergeler beklediklerini vurguladı. Bu açıklamalar, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında umut verici bir tablo çiziyor.

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