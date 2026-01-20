Dünyada Zorla Yerinden Edilen Göçmen Sayısı 123 Milyon

Yerlerinden zorla edilen ve göç etmeye mecbur kalan bireylerin sayısı, dünya genelinde oldukça kaygı verici bir düzeye ulaştı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantıları’nda uluslararası göç dinamikleri ve güncel gelişmelere dair soruları yanıtladı. Göç ve yerinden edilmenin günümüzün en önemli meselelerinden biri olduğunu vurgulayan Pope, insanların iş fırsatı arayışı veya yerinden edilme gibi çeşitli sebeplerle göç etmekte olduklarını ifade etti.

GÖÇMENLERİN KATKISI VE FIRSATLAR

Pope, göçmenlerin gittikleri ülkelerde çeşitli fırsatlar yarattıklarını ve iş gücü piyasasındaki eksiklikleri tamamladıklarına dikkat çekti. “Göçmenler, gittikleri ülkelerde iş yapma yeteneği kazanarak genelde tüm bilgi ve uzmanlıklarını geri döndüklerinde yanlarında götürüyor. Dolayısıyla bu, göçmenin geldiği ve gittiği ülkeyi zenginleştiren döngüsel bir süreç” şeklinde konuştu.

GÖÇ POLİTİKALARINDAKİ EKSİKLİKLER

Göçmenlerin barınma ve sosyal hizmetlere erişim gibi pek çok zorlukla karşı karşıya kalabileceğini belirten Pope, “Ülkelerin göç politikalarını oluştururken, bu konuları dikkate almaları çok önemli. Zira bazen ülkeler, göçü sadece sınır yönetimi ya da kabul edilen göçmen sayısıyla değerlendiriyor. Ancak göçe yönelik birçok etki göz ardı ediliyor. Hükümetlerin göç konusuna 360 derecelik bir perspektif benimsemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ZORLA YERİNDEN EDİLENLERİN DURUMU

Pope, özel sektörün göçmenlere olan ihtiyacının da her geçen gün daha belirgin hale geldiğine işaret etti. Dünyada göçmen sayısının artmaya devam ettiğini belirten Pope, zorla yerinden edilen göçmen sayısının günümüzde yaklaşık 123 milyona ulaştığını ve bunun tüm zamanların rekoru olduğunu vurguladı. “Dünya genelinde yaşanan çatışmalar, kuraklık, sel veya orman yangınları gibi olaylar neticesinde bu sayının arttığını gözlemleyebiliyoruz. Bu nedenle, toplumlardaki istikrarı sağlamak, insanları göç etmek zorunda bırakan nedenleri azaltmak ve daha stratejik bir yaklaşım geliştirmek büyük önem taşıyor” dedi.

SURİYE’DE EVLERE DÖNÜŞ

BM IOM Genel Direktörü, insanların kendi ülkesine dönüşü noktasında Suriye’nin önemli bir örnek olduğunu belirterek, iç savaş neticesinde 4 milyondan fazla Suriyelinin ülkesinden ayrıldığını ve 6 milyondan fazlasının yerinden edildiğini hatırlattı. Yaptığı görüşmelerde birçok Suriyelinin “eve dönmek istediklerini” duyduğunu aktaran Pope, “Şu ana kadar Suriye’de yaklaşık 3 milyon kişi evine döndü. Bunlardan yaklaşık 2 milyon, ülke içinde yerinden edilmiş bireyler; geri döndüler. Bir milyonun üzerinde de çevre ülkelerden evlerine dönen var” şeklinde bilgi verdi.

SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASINDA GÜVENLİK ÖNEMİ

Pope, Suriye’nin yeniden inşası açısından Suriyelilerin geri dönüşlerinin çok önemli olduğunun altını çizerken, “Ancak Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönebilmesi için ilk önce ülkenin güvenliğinin sağlanması ve istikrarın temin edilmesi gerekiyor. Bu nedenle hedefimiz, Suriye’nin kalkınma hedefleri ile ülkeye sağlanan desteklerin ve Suriyelilerin dönüşüne ilişkin yardımlar arasında uyum sağlamaktır. Böylece, Suriyelilerin ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunarak daha güçlü bir Suriye’ye, dolayısıyla daha istikrarlı bir bölgeye katkıda bulunmalarını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.