Dünyanın En Hızlı Elektrikli Aracı Oldu

YANGWANG’DAN YENİ DÜNYA REKORU

BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang, ileri teknolojik yeteneklerini kanıtlayarak yeni bir küresel elektrikli araç hız rekoru kırdı. Yangwang U9 model elektrikli süper otomobil, Almanya’nın ATP test pistinde gerçekleştirdiği testte 472,41 km/s hıza ulaşarak, elektrikli araçlar için yeni bir dünya rekoru elde etti. Bu rekor, daha önce Aspark firması tarafından sahipleniliyordu. Aspark’ın SP 600 adı verilen modeli, 8 Haziran’da gerçekleştirdiği sürüş ile Hırvat hiper otomobili Nevera’nın 412 km/s’lik rekorunu geçmeyi başarmıştı. SP 600, saatte 438,7 km hıza ulaşarak “Dünyanın en hızlı elektrikli aracı” unvanını kazanmıştı. Bu unvan daha önce Hırvat üretici Rimac’ın Nevera modeline aitti.

TEKNOLOJİK YETENEKLER VE PERFORMANS

Rimac Nevera, 412 km/s maksimum hızıyla en hızlı elektrikli otomobil unvanını koruyordu ve her tekerleğe bağımsız güç sağlayan dört elektrik motoru ile donatılmıştı. Bu motorlar toplam 1.914 beygir gücü üretiyor ve çekiş gücünü artırıyordu. Ancak BYD, yeni modeli Yangwang U9 ile bu iki aracı geride bırakmayı başardı. 25 Şubat 2024’te Çin’de piyasaya sunulacak olan iki koltuklu elektrikli süper aracın başlangıç fiyatı ise 1,68 milyon Yuan (yaklaşık 234 bin 630 dolar) olarak belirlendi. Aracın dört motoru, her biri 240 kW tepe gücü sağlıyor ve toplam tepe çıkışı 960 kW’a ulaşıyor.

HIZ REKORLARI VE PERFORMANS TESTLERİ

Yangwang U9’un 0’dan 100 km/s hıza 2,36 saniyede ulaşması, güç aktarma organının 1.288 beygir gücü ve 1.680 Nm tork üretebilmesi sayesinde mümkün oluyor. Ağustos 2024’te gerçekleştirdiği pist testlerinde Yangwang U9, 375,12 km/s azami hıza ulaşırken, iki ay sonra Ekim ayında bu hız 391,94 km/s’ye çıkarıldı. Yangwang U9’un başarısı, elektrikli süper otomobiller alanındaki rekabeti yeniden şekillendiriyor.