Dünyanın En İyi Hakemleri Açıklandı: Süper Lig’den Vincic Listeye Girdi

dunyanin-en-iyi-hakemleri-aciklandi-super-lig-den-vincic-listeye-girdi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2025 yılı için dünyanın en iyi hakemlerini belirledi. Listenin ilk 10 hakem arasında Süper Lig’de önemli bir derbiyi yöneten Slavko Vincic’in 7. sırada yer aldığı görüldü. Vincic, 24 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen ve golsüz sona eren Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı. Bu maçta Vincic, 55 yıl aradan sonra ezeli rekabette düdük çalan ilk yabancı hakem olma unvanını da elde etti.

2025’İN EN İYİ HAKEMLERİ

Listenin en altında 10. sırayı Sandro Scharer (İsviçre) 12 puanla aldı. 9. sırada yer alan Maurizio Mariani (İtalya) 25 puan toplarken, Alireza Faghani (Avustralya) da aynı puana sahip olarak 8. sırada listelendi. Slavko Vincic, 41 puanla 7. sırada yer alırken, onu takip eden Felix Zwayer (Almanya) 45 puan ile 6. sırada konumlandı.

PUAN DURUMU

Listede 5. sırada Michael Oliver (İngiltere) 53 puanla, 4. sırada ise İstvan Kovacs (Romanya) 54 puanla bulunuyor. Şampiyonlar Ligi’nde de görev alan Szymon Marciniak (Polonya) 55 puanla 3. sırada, François Letexier (Fransa) yine 55 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Listenin zirvesinde ise Clement Turpin (Fransa) 65 puanla ilk sırada bulunuyor.

