Dünyanın En Yaşlısı Ethel Caterham 117 Yaşında

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip Britanyalı Ethel Caterham, 117. doğum gününü cuma günü kutladı. Londra’nın yaklaşık 40 kilometre dışındaki Surrey kentinde bir bakım evinde kalan Caterham, Guinness Dünya Rekorları’na (GWR) göre 117 yaşına ulaşan ilk Britanyalı oldu. Caterham, doğum gününe ilişkin olarak “Ailem ve arkadaşlarımla harika bir gün geçirdim ve gelecek yılın ne getireceğini sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Dünyanın en yaşlı erkeği João Marinho Neto da Brezilya’dan Caterham’ın doğum gününü kutladı.

KRAL CHARLES İLE ANLATTIKLARI GÜNDEM OLDU

Caterham’ı geçen yıl eylül ayında, 116. doğum gününden kısa bir süre sonra Kral Charles ziyaret etmişti. Görüşmede Caterham, Charles’ın 1969 yılında 21 yaşındayken Galler Prensi olarak ilan edilme törenini hatırlatarak “Bütün kızlar sana aşıktı ve seninle evlenmek istiyordu” ifadelerini kullandı.

İKİ DÜNYA SAVAŞI VE PANDEMİYE TANIKLIK ETTİ

Caterham’ın 117 yıllık yaşamı; iki dünya savaşına, Titanik’in batışına, Rus Devrimi’ne ve Covid-19 salgınına tanıklık etti. GWR verilerine göre Caterham, 2020 yılında 110 yaşındayken koronavirüse yakalanan ve bu hastalığı atlatan en yaşlı isimlerden biri oldu.

İNGİLTERE’DEN HONG KONG’A UZANAN BİR YAŞAM

21 Ağustos 1909’da İngiltere’nin güneyindeki Hampshire bölgesine bağlı Shipton Bellinger’da sekiz çocuklu bir ailenin ikinci en küçüğü olarak dünyaya gelen Caterham, Kral VII. Edward döneminde doğanlar arasında hayatta kalan son kişi olarak biliniyor. Caterham, 18 yaşında tek başına Hindistan’a giderek askeri bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalıştı. 1931 yılında bir akşam yemeğinde tanıştığı İngiliz Ordusu Binbaşısı Norman Caterham ile iki yıl sonra evlendi. Çift, Salisbury’de yaşadıktan sonra Hong Kong’a taşındı; Caterham orada bir anaokulu kurdu. Daha sonra İngiltere’ye dönen çiftin iki kızı oldu, ancak her ikisi de hayatını kaybetti. Eşi 1976’da öldü. Caterham’ın üç torunu ve beş torun çocuğu bulunuyor.

EN UZUN YAŞAM REKORU HÂLÂ FRANSIZ KADINDA

Caterham’ın etkileyici yaşına rağmen, doğrulanmış en uzun insan ömrü rekorunun sahibi hâlâ Fransız kadın Jeanne Calment. 1997 yılında 122 yıl 164 gün yaşayarak hayatını kaybeden Calment, bu alandaki rekoru elinde tutuyor.