“Duplantis’ten Türkiye Tişörtü ve Poz”

PARİS 2024 OLİMPİYATLARINDA DUPLANTİS’İN HEYECANI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 6.25’lik dereceye ulaşarak dünya rekoru kıran Armand Duplantis, altın madalyayı kazanmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı. Olimpiyat ve dünya rekorunu elde etmesinin ardından, milli atıcı Yusuf Dikeç’in ikonik duruşunu tekrar eden Duplantis’in mutluluğu oldukça dikkat çekti.

DUPLANTİS’İN CADILAR BAYRAMI PAYLAŞIMI

Armand Duplantis, sosyal medya hesabından paylaştığı Cadılar Bayramı gönderisinde bir kez daha “Yusuf Dikeç pozu” vererek hayranlarını sevindirdi. Ayrıca, İsveçli sporcunun paylaşımında Türk milli tişörtü giymesi de ayrı bir ilgi odağı oldu.