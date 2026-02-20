Dursun Özbek Adaylığını Resmi Olarak Açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gerçekleştirdiği sponsorluk etkinliğinde açıklamalarda bulunarak dikkat çekti. Özbek’e yaklaşan seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili sorular yöneltildi. Başkan, konuyla ilgili erken konuşmanın doğru olmadığını vurguladı.

ADAYIM, LİSTE ZAMANLA BELİRLENECEK

Özbek, yapılacak seçimlerde aday olacağını duyurdu. Başkan, seçim döneminin gelmesiyle birlikte gerçekleştireceği açıklamalara da dikkat çekerek, “Seçim için konuşma zamanı değil, erken daha. Evet adayım. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız.” ifadelerine yer verdi.

TARİHİ REKORLA GÖREVDE

2024 seçimlerinde 3 bin 343 oy alarak Galatasaray tarihinin en yüksek oyla başkanı unvanını kazanan Dursun Özbek, üyelerden aldığı büyük destek sayesinde yeniden adaylık sürecini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.