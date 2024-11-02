Dursun Özbek’ten Salah Hamlesi Bekleniyor

GALATASARAY’DA TRANSFERİN GÜNDEMİ

Galatasaray, yılın transfer hamlesini gerçekleştirerek büyük bir bomba patlattı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferine yaptığı kiralama ile dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ

Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini almak için Napoli ile masaya oturmayı planlıyor. Futbol Arena YouTube kanalında görüşlerini paylaşan Ali Naci Küçük, “Galatasaray belli ki masaya oturacak. Şansını deneyecek diyelim” ifadelerini kullandı. Küçük, transferin gerçekleşme ihtimalini ise “Bu ihtimali yüzde 10-15 olarak görüyorum” şeklinde değerlendirdi. Ayrıca, Galatasaray’ın bu süreçte dikkatli ve sessiz bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

SALAH’A YÖNELİYOR

Eğer Galatasaray, Osimhen transferini gerçekleştiremezse, radarına Mohamed Salah’ı alacak. NEO Spor YouTube kanalına konuşan Serdar Ali Çelikler, “Galatasaray’ın şöyle bir fikri var: ‘Eğer Osimhen’i alamazsak Zaha’dan da sene sonu çıkarak bu iki oyuncunun maaşını birleştirip Mohamed Salah’ı alalım'” açıklamasında bulundu.

OSIMHEN VE SALAH’IN DURUMU

Victor Osimhen’in transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak belirtiliyor. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan, Salah’ın sözleşmesi sezon sonunda Liverpool ile sona erecek ve İngiliz ekibinden ayrılma planlarından bahsettiği biliniyor. 32 yaşındaki Mısırlı oyuncu, şu an dünya futbolunun en iyi kanat oyuncularından biri olarak gösteriliyor ve Galatasaray ile ilgili iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.