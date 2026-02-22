Dursun Özbek’ten TFF’ye Sert Tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. TFF’nin açıklamasında “Futbol ayak oyunu değil, bir spordur.” ifadeleri yer aldı. Bu durumun, dün akşam kaybedilen Konyaspor maçının ardından Galatasaray Kulübü tarafından yapılan “Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız!” başlıklı duyuruya cevap niteliği taşıdığı yorumları yapıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçından sonra gelişen olaylar ve TFF’nin açıklamasıyla ilgili olarak GSYİAD’da basın toplantısı düzenledi.

ADALET PARAMPARÇA EDİLDİ

Özbek, açıklamalarına “Galatasaray olarak biz her zaman adalet, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık. Verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka maçta verildi!” diyerek başladı.

NEREDE HATA, ORADA HAKEM VAR

Özbek, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Maçımızda görevli olan VAR hakemi, dört ay boyunca Süper Lig’de bir maçta görev almamış. Bu durum, belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem olduğu anlamına geliyor. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor!”

İMTİYAZ DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ

Özbek, adalet taleplerine değinerek “Başkaları gibi imtiyaz, ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Kuralların herkese aynı uygulanmasını bekliyoruz.” dedi.

HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

Haklarını asla yedirmeyeceklerini söyleyen Özbek, “Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray’ın hakkını kimseye yedirmeyiz! Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray’ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur! Galatasaray’ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır!” ifadelerini kullandı.

KİRLİ OYNANAN OYUNLAR

Dursun Özbek, “Geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli aksiyonları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. TFF ve ilgili kurullar, Galatasaray’a karşı oynanan bu kirli oyunlarda ya Galatasaray’ın yanında olacaklar ya da kendileri de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecekler.” şeklinde konuştu.

BİZİ SAHADA YENEMEZLER

Konuşmasında Galatasaray’ı sahada yenemeyeceklerini dile getiren Özbek, “Galatasaray’ı sportif başarıda sürdürülebilir başarıya ulaştırmak, mali yapısını güçlendirmek ve rakibimizin önüne geçmek için çalışıyoruz. Şu anda planlanan kirli oyun ise bunu engellemek içindir! Galatasaray’ı sahada yenemeyenler, bizi yanlarına çekmek için çalışıyor!” dedi.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİK

Son olarak Özbek, Galatasaray destekçilerine birlik mesajı verdi: “Galatasaray’ı sevenlerden tek ricam var. En büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek. Zor zamanları da büyük zaferleri de birlikte yaşadık, yine birlikte yaşayacağız.”