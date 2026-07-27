Dusan Tadic, NEC Nijmegen’de Emre Mor’la Buluştu

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Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla poz veriyor
Dusan Tadic, Al-Wahda'dan sonra NEC Nijmegen ile iki yıllık sözleşme imzalayarak Hollanda Ligi'ne geri döndü.
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Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe’den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda’ya transfer olan Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıktı. Sırp yıldız, bonservisini eline almayı başardı. Ardından Hollanda Ligi’ne geri dönüş yaptı.

NEC NIJMEGEN İLE İKİ YILLIK İMZA

37 yaşındaki futbolcu, Eredivisie takımı NEC Nijmegen ile anlaştı. İki yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Hollanda Ligi’nde Groningen, Twente ve Ajax formalarını giymişti.

EMRE MOR İLE YENİDEN BULUŞTU

Tadic, ülke futboluna 3 yıl aradan sonra geri döndü. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra NEC Nijmegen’e transfer olan Emre Mor ile yeniden bir araya geldi. İkili, 2023/24 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı birlikte terletmişti.

AL-WAHDA’DAKİ PERFORMANS VERİLERİ

Geçtiğimiz sezon Al-Wahda formasıyla 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti. Ayrıca 20 asistlik bir katkı sağladı.

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