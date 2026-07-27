Düzce’de Arazi Kavgasında Yengesini Öldürdü

Düzce’nin Yığılca ilçesinde bir kadın hayatını kaybetti. Kocatepe köyünde yaşanan olayda, aralarında önceden arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen iki kardeş tartıştı. Tartışmanın ardından Y. Kocatepe, evinden pompalı tüfek alarak ağabeyinin evine gitti.

Evde ağabeyini bulamayan şüpheli, tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı. Ağabeyinin yerini öğrenmek isteyen zanlı, yengesine ateş etti. Olayın ardından kaçarak ağabeyini aramaya devam etti.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık personeli, Saime Kocatepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı, jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.