Irak Başbakanı’ndan Türkiye’ye Resmi Ziyaret

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Irak Başbakanı Zeydi, resmi bir konuşma yapıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin detaylarını paylaştı.
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Ankara yarın önemli bir ismi ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi 28 Temmuz Salı günü Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Beştepe’de görüşecek.

GÜVENLİK VE TİCARET GÖRÜŞÜLECEK

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başlıca gündem maddeleri olacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişi yapılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINACAK

Irak Başbakanı’nın ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin görüşülmesi bekleniyor. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Silah bırakma sürecinin görüşmelerde masada olması öngörülüyor.

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