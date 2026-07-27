Terörsüz Türkiye Sürecinde Kritik Nokta

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Ömer Çelik basın toplantısında konuşma yapıyor
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, terörsüz Türkiye için yeni adımlar ve ekonomik değerlendirmeler yapıldı.
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, genel merkezde saat 15.49’da başladı. Gündemde iç ve dış politika başlıkları yer aldı. Açılış konuşması Terörsüz Türkiye sürecine odaklandı. Gelecek dönem çalışmaları için talimatlar verildi. İlgili birimler bu talimatları planlayacak. Yeni aşamada silah bırakmanın sağlanması hedefleniyor. Bunun için yasal bir zemin oluşturulacak. Çalışmalar her gün devam ediyor. Kritik noktada Meclis kapanmadan yasal çerçeve çıkarılacak.

YASAL ÇERÇEVE MECLİS’E SUNULUYOR

Süreçte yeni bir aşamaya gelindi. Bu aşama silah bırakmanın temin edilmesini içeriyor. Yasal çerçeve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele aslında yeni başlıyor. Yasal zeminin oluşması son derece önemli. Politik atmosfer de çok kritik.

PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

Bugüne kadar gelinen yol kolay olmadı. Birçok provokasyon ve sabotaj girişimi yaşandı. Buna rağmen mesele anayolda tutuldu. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli’nin mesajları belirleyici oldu. Meclis komisyonuna katılan tüm partiler katkı sağladı. Şimdi daha kritik bir noktadayız. Her cümlenin toplumun tüm kesimlerinde nasıl yankılandığı değerlendirilmeli. Sokaktaki kardeşlik ruhu bu meselelere yansıtılmalı.

İSRAİL’İN BATI ŞERİA POLİTİKASI ENDİŞESİ

İsrail’in Batı Şeria’yı Gazze’leştirdiği uyarısı yapıldı. Bu durum gasp ve işgal olarak nitelendirildi. Netanyahu ve soykırım şebekesi tüm dünya için tehlike oluşturuyor. Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı lanetlendi. Sadece camilere değil, kiliselere ve ayinlere de saldırılar var.

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