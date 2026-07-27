Filenin Sultanları’na Coşkulu Karşılama

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Filenin Sultanları'nın coşkulu karşılaması ve sevinç anları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk sonrası coşkuyla karşılanarak Türkiye'ye döndü ve yeni hedeflere odaklandı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin’in Makao şehrinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye’ye döndü. Filenin Sultanları unvanını taşıyan ekip, büyük bir coşkuyla karşılandı. Havalimanında taraftarlar ve yetkililer tarafından alkışlarla karşılandılar.

TVF BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tüm paydaşlara teşekkür etti. Bu başarının herkese ait olduğunu söyledi. Çocuklara sahip çıkıldığı sürece daha büyük başarılar geleceğini ifade etti.

BAKAN BAK'DAN GURUR VURGUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ülkeye şampiyon olarak dönmenin muhteşem olduğunu belirtti. Filenin Sultanları’nı alkışlamak gerektiğini söyledi. Ağustos’ta Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlattı. Türk sporunun başarıdan başarıya koştuğunu ekledi.

BAŞANTRENÖRDEN HEDEF VURGUSU

Başantrenör Daniele Santarelli, burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Harika bir turnuva geçirdiklerini belirtti. Herkesle gurur duyduğunu vurguladı. Hedeflerin bitmediğini ifade etti. Yazın kalanında daha çok çalışıp kupa alacaklarını ekledi.

KAPTAN GİZEM ÖRGE'DEN TEŞEKKÜR

Kaptan Gizem Örge, böyle karşılanmanın harika olduğunu söyledi. Dökülen terlerin bu karşılamaya değer olduğunu belirtti. Ülkenin aynı heyecanı yaşadığını görmenin emeğe değer olduğunu ifade etti. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere dedi.

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