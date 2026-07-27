Dusan Tadic ve Emre Mor NEC’de Buluştu

Spor
Dusan Tadic ve Emre Mor, futbol sahasında bir arada
Dusan Tadic ve Emre Mor, NEC Nijmegen'de bir araya gelerek yeni bir sayfa açıyorlar.
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Fenerbahçe’de farklı dönemlerde forma giyen Dusan Tadic ile Emre Mor, bu kez Hollanda ekibi NEC Nijmegen’de bir araya geldi. Kulüp önce Emre Mor transferini duyurdu, ardından Sırp yıldız Tadic’in transferini resmen açıkladı. İki eski sarı-lacivertli futbolcu böylece aynı takımda buluştu.

TADIC İÇİN İKİ YILLIK SÖZLEŞME

NEC Nijmegen, Dusan Tadic ile iki yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibinde lider rol üstlenmesi bekleniyor.

EMRE MOR KARİYERİNDE YENİ SAYFA AÇTI

Bir dönem Avrupa’nın en büyük yetenekleri arasında gösterilen Emre Mor da yeni bir adım attı. 28 yaşındaki milli futbolcu, kariyerinin 10. kulübü NEC Nijmegen ile iki yıllık sözleşmeye imza attı.

HEDEF LİGDE ÜST SIRALAR

İki eski Fenerbahçeli futbolcu, yeni sezonda NEC Nijmegen formasıyla birlikte mücadele edecek. Hollanda temsilcisi, tecrübeli isimlerin katkısıyla ligde üst sıraları hedefliyor.

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