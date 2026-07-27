Galatasaray, Icardi’nin Yerine Ivanovic İle İlgileniyor

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Galatasaray forması giymiş bir futbolcu, taraftara selam duruyor
Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından Benfica'nın genç golcüsü Franjo Ivanovic için transfer teklifi yaptı.
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Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, takım kaptanlarından Mauro Icardi’nin ayrılığının ardından yeni bir golcü için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica’nın 22 yaşındaki yıldızı Franjo Ivanovic’i transfer etmek istiyor. Portekiz devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlandı.

KİRALAMA TEKLİFİNİN DETAYLARI NETLEŞTİ

Galatasaray, 22 yaşındaki golcü için teklifini 15 milyon euro olarak belirledi. Bu rakam 12 milyon euro bonservis bedelini kapsıyor. Ayrıca 3 milyon euro performansa bağlı bonus da bulunuyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Benfica’ya iletildi.

BENFICA'NIN KARARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Benfica, geçen sezon oyuncuyu 22 milyon 800 bin euro karşılığında transfer etmişti. Portekiz kulübü şu anda bu ayrılığa sıcak bakmıyor. Ancak bu tutum transfer döneminin sonuna doğru değişebilir. Portekiz devinin nihai kararı henüz bilinmiyor.

GENÇ YILDIZIN SON SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Benfica formasıyla 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 gol atmayı başardı. Ayrıca takım arkadaşlarına 3 asist yaptı. Genç golcü performansıyla Galatasaray’ın radarına girdi.

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