Duygu Nebioğlu 6 Milyon Tazminat ile Planlarını Açıkladı

1980’li yıllarda Suphiye Orancı ile bir evlilik dışı ilişki neticesinde dünyaya gelen Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı tazminat davası ile ilgili karar geçtiğimiz gün açıklandı. Karara göre, Nebioğlu 6 milyon TL manevi tazminat alacak. Nebioğlu, katıldığı bir televizyon programında kazandığı tazminat ile neler yapacağını paylaştı. İki yıl önce biyolojik babası Akpınar’ın kim olduğunu öğrendiğini ifade eden Nebioğlu, eleştirilere karşı “Para için mi yaptın?” şeklindeki sorulara yanıt verdi. Bu tür söylemlerinin, kendi haklarını talep edemeyen bireylerin sözleri olduğunu belirtti. “Bu sözler kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, haklarını da hep başkalarına bırakmış kişilerin söyleyeceği şeyler.” diyerek görüşlerini dile getirdi.

İLK OLARAK ZEKAT VERECEĞİM

Aldığı 6 milyon TL tazminatı, öncelikle zekat verme niyetiyle kullanacağını ifade eden Nebioğlu, bir evi olmadığını ve köy hayatı düzeni kurma amacı taşıdığını söyledi. Ayrıca, “Arabam yok, belki kendime bir araba alırım.” diyerek gelecekte bir otomobil alma planlarından bahsetti. Akpınar’ın avukatlarının kendisine yönelik düşmanca ve incitici söylemlerine değinen Nebioğlu, “Dondurma mı alacaktık, parka mı götürecektik?” şeklindeki ifadelerin ardından bir dondurma fabrikasıyla anlaşma yapma kararı aldıklarını, bu süreçte kimsesiz çocuklara yardımda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

BİR TATİLE ÇIKAYIM, DÜNYAYI GEZEYİM GİBİ BİR HAYALİM YOK

Evlat edindiği babası sayesinde 8 farklı ülkeye seyahat ettiğini ve dil eğitimi aldığını dile getiren Nebioğlu, “Bir tatile çıkayım, dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok.” diyerek tatil niyetinin olmadığını ifade etti.

HAKİM FAİZİYLE BİRLİKTE KARAR VERDİ, 6 MİLYONDAN FAZLA ALACAĞIM

Nebioğlu, tazminatın 6 milyon TL ile sınırlı kalmayacağını, hakim tarafından verilen karar çerçevesinde faiziyle beraber daha yüksek bir miktar alacağını belirtti. “Mücadelemiz bitmedi, devam edecek daha.” diyerek kararlılığını vurguladı ve babasına karşı güven duymadığını, bu süreçte dürüst ve iyi davranışlar beklemediğini dile getirdi.

BUNDAN SONRAKİ MÜCADELEMİZ MAL VARLIĞI

Nebioğlu, “Babalık görevini yerine getirmediği için verilen bir karar bu. Bunun hoş olmadığını biliyorum ama biliyorsunuz ki bu dünyada sonrası mal varlığı talebi olacaktır.” diyerek gelecekteki olası mücadelelerine dair bilgi verdi. Bu doğrultuda, babasıyla olan mal varlığı konusundaki hukuk mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya’da hayata gözlerini açtı. Duble ikiziyle birlikte yaşadığı çocukluk günleri, annesinin doğum sonrası onu Antalya’daki bir köye bırakmasıyla başladı. Altı aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verilerek, birkaç yıl burada kaldı. 6 yaşında, 1994’te öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi, 21 yaşına geldiğinde ise gerçek babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. Bu süreçten sonra yaptığı açıklamalar ve başlattığı davalar, kamuoyunun gündeminden hiç düşmedi.