Düzce’de Mobilya Atölyesi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın, Düzce’nin Sancaklar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, mobilya atölyesinin girişinde bulunan elektrik direğinde patlamalar meydana geldi ve bu durum atölyede yangına yol açtı. Kısa bir süre içerisinde büyüyen alevler, atölyeyi sarmaladı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar neticesinde itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketinin ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yoğun bir çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA MEYDANA GELMEDİ

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ancak, mobilya atölyesi tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı ve yangının elektrik direğinde meydana gelen patlamaların sonucunda çıktığı değerlendirildiği kaydedildi.