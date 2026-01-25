Düzce’de Mobilya Atölyesi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

duzce-de-mobilya-atolyesi-yanginda-kullanilamaz-hale-geldi

Yangın, Düzce’nin Sancaklar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, mobilya atölyesinin girişinde bulunan elektrik direğinde patlamalar meydana geldi ve bu durum atölyede yangına yol açtı. Kısa bir süre içerisinde büyüyen alevler, atölyeyi sarmaladı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar neticesinde itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketinin ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yoğun bir çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA MEYDANA GELMEDİ

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ancak, mobilya atölyesi tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı ve yangının elektrik direğinde meydana gelen patlamaların sonucunda çıktığı değerlendirildiği kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersinliler Kar Yağışıyla Yaylalar Dolu Taştı

Mersin'de kar yağışı sonrası yaylalar kalabalıklaştı. Aileler, sezonun ilk karında çocuklarıyla keyifli zaman geçirirken, beyaz örtü doğal güzellik sundu.
Gündem

İstanbul’da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul'da masaj salonları ve kumarhanelere yönelik denetimlerde 2 fuhuş şüphelisi ile 35 kumar şüphelisi gözaltına alındı. 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin TL ceza kesildi.
Gündem

Kumyaka’da Metan Gazı Faciasında Efe Hayatını Kaybetti

Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'nde bir baba ve oğlu, zeytinlikteki kuyuya girdiğinde metan gazı nedeniyle bayıldı. Olay, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
Gündem

Fenerbahçe’de Musaba’dan Şampiyonluk Vurgusu

Fenerbahçe'nin oyuncusu Anthony Musaba, kazanma isteğine vurgu yaparak, panik yaratacak bir durum bulunmadığını ve şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.
Gündem

Fenerbahçe Göztepe Maçında Tedesco’nun Açıklamaları

Fenerbahçe'nin teknik direktörü, 2 puan kaybının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtirken, takım olarak galibiyete daha yakın olduklarını ifade etti ve geleceğe odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.