Kastamonu’da Otomobil Şarampolden Ağaçla Çarpıştı

KAZA, KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ KARAYOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kastamonu-Taşköprü güzergahında, Emir köyü mevkiinde bir kaza gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kastamonu yönünde seyreden M.K. yönetimindeki 37 LA 606 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı.

Otomobil, şarampoldeki bir ağaca çarparak ancak bu şekilde durabildi. Araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Kaza anını gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıyı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.