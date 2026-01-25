Mevlit Sonrası İkramdan 17 Kişi Zehirlendi

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti.

MEVLİD TÖRENİNDE TAVUKLU PİLAV KONTROL ALTINDA

Edinilen bilgilere göre, bir evde gerçekleştirilen mevlidin ardından davetlilere ikram edilen tavuklu pilavı tükettikten sonra bazı kişilerin rahatsızlandığı ortaya çıktı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi.

AMBULANS VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında, rahatsızlanan kişilere yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve daha sonra fenalaşan vatandaşları hastanelere götürdü. İlk belirlemelere göre, 17 kişinin rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırılanlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği adreste detaylı inceleme yaparken, zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı.