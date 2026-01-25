Silivri Kınalı’da Alkollü Sürücü Kantar Binasına Çarptı

Kaza, dün gece Kınalı bölgesinde gerçekleşti. Alkollü olduğu belirlenen B.K. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kantar binasına çarptı.

KANTAR BİNASINA ÇARPMA

Kaza anında kantar binasında görevli olan Şener Güngör, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Güngör’ü hastaneye kaldırdı; ancak yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay sonrası gözaltına alınan sürücü B.K.’nın 140 promil alkollü olduğu belirlendi ve emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.