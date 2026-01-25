Muratpaşa’da Apart Otel Odasında Gencin Ölümü

Olay, Muratpaşa ilçesinin Elmalı Mahallesi’ndeki Hasan Subaşı Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde yer alan bir otelde konaklayan Elvan K. (30), odasında yatakta uzanırken temizlik görevlisi tarafından bulundu. İlk etapta uyuyormuş gibi görünen Elvan K., temizlik görevlisinin kendisini uyandırma çabalarına cevap vermemesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

AVUCUNDA ŞIRINGA BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bunun sonucunda olay yerinde polis ekipleri de görevlendirildi.