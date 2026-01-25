Muratpaşa’da Apart Otel Odasında Gencin Ölümü

muratpasa-da-apart-otel-odasinda-gencin-olumu

Olay, Muratpaşa ilçesinin Elmalı Mahallesi’ndeki Hasan Subaşı Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde yer alan bir otelde konaklayan Elvan K. (30), odasında yatakta uzanırken temizlik görevlisi tarafından bulundu. İlk etapta uyuyormuş gibi görünen Elvan K., temizlik görevlisinin kendisini uyandırma çabalarına cevap vermemesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

AVUCUNDA ŞIRINGA BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bunun sonucunda olay yerinde polis ekipleri de görevlendirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kırıkkale’de Doğal Gaz Boru Hattı Patladı Yangın Çıktı

Kırıkkale'de bir kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda bir işçi yaralandı ve bir dükkanda hasar meydana geldi.
Gündem

Kahramanmaraş’ta Yoğun Sis Görüş Mesafesini Sıfırladı

Kahramanmaraş'ta yoğun sis hakimiyeti nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Şehirdeki ulaşımda sıkıntılar yaşanabileceği belirtildi.
Gündem

Konya’da Motosiklet Otobüs Durağına Çarptı: 1 Ölü

Konya'da bir motosikletin otobüs durağına çarpması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Ergan Kayak Merkezi Sömestirde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl tatili nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akını yaşadı ve doluluk oranı neredeyse yüzde yüz oldu.
Gündem

İskenderun’da Akaryakıt İstasyonu Yanındaki Bina Yandı

Hatay'da bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki binada yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.