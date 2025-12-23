Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon Lira Ele Geçirildi

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, E.A. isimli şahsın İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu madde getirdiği yönünde bilgi aldı.

Ekipler, yürütülen operasyon neticesinde E.A.’yı Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yakaladı.

Şahsın üzerindeki aramada, giydiği ayakkabı tabanlığında gizlenmiş 40×60 santimetre boyutunda, peçeteye emdirilmiş iki bin 600 içimlik sentetik kannabinoid maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin lira ile ele geçirildi. E.A., idrar örneği alınmasının ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.