Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon Lira Ele Geçirildi

duzce-de-uyusturucu-operasyonu-2-milyon-lira-ele-gecirildi

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, E.A. isimli şahsın İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu madde getirdiği yönünde bilgi aldı.

Ekipler, yürütülen operasyon neticesinde E.A.’yı Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yakaladı.

Şahsın üzerindeki aramada, giydiği ayakkabı tabanlığında gizlenmiş 40×60 santimetre boyutunda, peçeteye emdirilmiş iki bin 600 içimlik sentetik kannabinoid maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin lira ile ele geçirildi. E.A., idrar örneği alınmasının ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Terörsüz Türkiye Komisyonu Çalışma Süresi Uzatıldı

'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyet süresi iki ay daha uzatıldı.
Gündem

Daltonlar Suç Örgütü Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Daltonlar suç örgütü davasında 362 sanığın yargılaması sonuçlandı. Mahkeme, örgüt liderlerine 12 kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları uyguladı.
Gündem

TBMM Genel Kurulunda 11. Yargı Paketi Onaylandı

11. Yargı Paketi'ndeki infaz indirimiyle ilgili 27. madde, deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasıyla kabul edildi.
Gündem

Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yıl sonu konuşmasında 2023'ün zorlu geçtiğini vurguladı ve 2026'nın daha çetin geçeceğini belirterek endişeleri artırdı.
Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.