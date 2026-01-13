Düzce’de Yangın Tehlikesi Uzaklaştırıldı: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

duzce-de-yangin-tehlikesi-uzaklastirildi-itfaiye-hizla-mudahale-etti

DÜZCE’DE YANGIN PANİĞİ

Düzce’de Ahmet Topal’a ait evin ardiye kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Kısa bir sürede büyüyen alevler, çevrede büyük korkuya yol açtı. Gökyüzüne yükselen dumanlar ise mahallede belirgin bir şekilde görüldü. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Ekipler, yangının evin diğer alanlarına sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Ardiyede bulunan çok sayıda kablo ve yanıcı malzeme nedeniyle alevler zaman zaman yeniden alevlenirken, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren bir müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı ve tamamen söndürdü. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ardiye tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının nasıl çıktığına dair detayların belirlenmesi için araştırmaların başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, özellikle ardiye ve depo gibi alanlarda elektrik tesisatına ve yanıcı maddelere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda halkı uyardı.

