E-Devlet 28 Şubat’ta Üç Saat Kapanacak

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin kamu hizmetlerine dijital ortamdan erişim sağladığı e-Devlet Kapısı’nda, altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı bildirildi. Yetkililer, sistem performansını artıralacak ve hizmet kalitesini yükseltecek olan bu çalışmalarla ilgili tarih bilgisi paylaşarak, vatandaşları bilgilendirdi.

28 ŞUBAT’TA GECE SAATLERİNDE KESİNTİ YAŞANACAK

Yapılan açıklamaya göre, altyapı yenileme ve bakım çalışmaları 28 Şubat 2026 tarihinde, gece saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilecek. Üç saat sürmesi planlanan bu çalışma sırasında sistemde kesintilerin olabileceği ifade edildi. Ayrıca, e-Devlet üzerinden işlem yapmayı planlayan kullanıcıların bu süre zarfında erişim sorunlarıyla karşılaşabileceği vurgulandı.

HIZLI VE GÜVENLİ HİZMET AMACIYLA YAPILIYOR

Gerçekleştirilecek planlı çalışmanın, e-Devlet platformunun daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hizmet sunabilmesi amacıyla yapıldığı aktarıldı. Altyapı yenileme tamamlandığında, platformun performansının artırılması hedefleniyor. Yetkililer, belirtilen saat aralığında önemli işlemleri olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına işlemlerini farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirmelerini önerdi. Çalışmanın planlandığı sürede tamamlanması bekleniyor.