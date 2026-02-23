E-Devlet 28 Şubat’ta Üç Saat Kesinti Yaşayacak

Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşın kamu hizmetlerine dijital ortamdan ulaşım sağladığı e-Devlet Kapısı’nda, planlı bir altyapı yenileme çalışması yapılacağı açıklandı. Yetkililer, bu çalışmanın sistem performansını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

28 ŞUBAT’TA GECE SAATLERİ KESİNTİ OLACAK

Yapılan bilgilendirmeye göre, planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları 28 Şubat 2026 tarihinde, gece saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilecek. Üç saat sürmesi öngörülen çalışma boyunca sistemde kesintiler yaşanabileceği ifade edildi. Bu dönem içerisinde e-Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşların erişim sorunları ile karşılaşabileceği belirtildi. Eğer belirtilen saatlerde e-Devlet kullanımı zorunlu değilse, kullanıcıların farklı saatlerde işlem yapmaları tavsiye edildi.

HİZMETLER GÜÇLENİYOR

Çalışmanın, e-Devlet sisteminin daha hızlı, güvenli ve kesintisiz bir hizmet verebilmesi hedefiyle yapıldığı vurgulandı. Altyapı yenilemesinin tamamlanmasının ardından, platformun performansının artması bekleniyor. Yetkililer ayrıca, belirtilen saat aralığında önemli işlemi olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini önceden yapmalarını hatırlattı. Planlanan sürede çalışmanın tamamlanması amaçlanıyor.