E-Ticaret Sitelerinde Fahiş Fiyat Artışına Denetim

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişte uygulanan 30 euro limiti kaldırıldı. Bu karar sonucunda, yurt dışı gümrüksüz alışveriş dönemi de sona ermiş oldu. Muafiyetin kaldırılmasının ardından, bazı e-ticaret sitelerinde fiyatların aşırı şekilde arttığı gözlemlendi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ticaret Bakanlığı, konu ile ilgili olarak açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “e-ithalat” adı verilen basitleştirilmiş gümrük sisteminin 1 Şubat’tan itibaren devreye gireceği ve bu değişiklikle ilgili bazı şikayetlerin ulaştığı belirtildi. İlgili e-ticaret platformlarında şikayet edilen ürünlerle alakalı tespitlerin yapıldığı ifade edildi. Bakanlık, “Olası fiyat artışlarının, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde incelenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu kapsamda, Bakanlığımız derhal harekete geçerek, ilgili e-ticaret sitelerinde geniş kapsamlı incelemeler başlatmış, yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelerden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir.” dedi.

İHLAL TESPİTİ YAPILDI

İncelenen bilgi ve belgeler sonucunda, fahiş fiyat artışı gerçekleştirilen ürünlerin ilgili kanunda belirtilen fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlere aykırı olduğuna dair açıklamalar yapıldı. Mevzuata aykırı fiyat artışı olan ürünlere erişimin anında engellenmesi için e-ticaret platformlarına talimat verildiği kaydedildi. Denetim süreci sonunda elde edilen bulgular, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda değerlendirilecek ve fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere, her bir aykırılık için 1 milyon 806 bin 177 lira kadar idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ GÖZETİLECEK

Bakanlık, tüketici sağlığı ve güvenliğini koruma, adil ticaret yapma ve şeffaf bir piyasa düzeni oluşturma hedefi doğrultusunda mücadelelerine devam edeceğinin altını çizerek, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirmeye çalışan bu tür uygulamalara karşı denetimlerin sıkı tutularak devam edeceği ifade edildi.