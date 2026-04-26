Ebru Cansu Sıra Dışı Soruşturma ile Gülistan Doku Dosyasını Yeniden İnceliyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesi ile Tunceli’ye atanan Türkiye’nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, görevine başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını incelemeye aldı. Soruşturmaya yenilik getiren Başsavcı Ebru Cansu, talimatları doğrultusunda özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip, “Jandarma Dedektifleri” olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşuyor.

Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün ve kendisinden önceki günlere ait tüm güvenlik kameraları görüntüleri toplandı. Bu doğrultuda, Gülistan’a ait yeni görüntüler de dahil olmak üzere 70 KGYS ile 700 saatlik ek güvenlik kamerası kaydı dosyaya eklendi. Gülistan’ın kaybolmadan önce, erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için geldiği kafeden çıkışına dair görüntüler incelemeye alınarak, Gülistan’ın durumu araştırıldı. Uzman ekipler, dosyaya şüpheliler ekleyerek HTS ve PTS incelemeleri gerçekleştirdi. Tüm gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra operasyon başlatıldı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüşürken, cinayet şüphesi ile 14, 17 ve 24 Nisan’da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte, ABD’de bulunan Umut Altaş için de kırmızı bülten çıkarıldı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku’ya son teması tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi’nde çalışan Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, ailesi, bazı şüpheliler ve o dönemin koruma görevlisi olan Şükrü Eroğlu, “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamalarıyla tutuklandı.

Ayrıca, Gülistan Doku’nun ablasına yönelik bir eylemden dolayı Ferhat Güven “Yağma” suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süreç içinde, hastane kayıtlarını silme iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel, “Suç delillerini gizleme, değiştirme” gibi çeşitli suçlardan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DELİLLERİN YOK EDİLMESİ İDDİALARI

24 Nisan akşam saatlerinde hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi İşlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. “Delilleri yok etme ve gizleme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada ifade işlemleri devam ediyor.

ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISINDAKİ KONUŞMA

Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce, 17 Aralık 2019’da dönemin valisi Tuncay Sonel’in düzenlediği “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı”nda yaptığı konuşma gün yüzüne çıktı. Toplantıya, Gülistan Doku soruşturması nedeniyle tutuklanan eski başhekim, açığa alınan İŞKUR İl Müdürü ve bazı kurum yetkilileri katılmıştı.

Komisyon toplantısında Vali Sonel, kadının toplumdaki önemine değinirken, “Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. Huzur ortamının sağlanmasında jandarmaya, polise teşekkür ediyorum” dedi.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE VURGUSU

Vali Sonel, 4 Aralık 2019 tarihinde Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayını hatırlatarak, “Maalesef üzücü olaylar oluyor. Tunceli ailesi olarak şiddet eylemlerinin olmaması için hep beraber mücadele edeceğiz” ifadesinde bulundu.